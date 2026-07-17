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Аргументы и Факты

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Трамп обвинил Китай в попытках изготовить фальшивые бюллетени для Байдена

Трамп обвинил Китай в попытках изготовить фальшивые бюллетени для Байдена

Федеральное бюро расследований в 2020 году получило разведывательную информацию о том, что Китай якобы пытался изготовить фальшивые бюллетени для поддержки Джо Байдена на президентских выборах в США, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в телеобращении к нации.

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