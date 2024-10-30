«Папа Карло» либеральных «буратин». Чем занимался в России Майкл Макфол?

Если российским либералам почему-то всё время «не везло с народом» – ну не понимали мы с вами, что они всего лишь мечтают нас «осчастливить», – то их западным покровителям, в интересах которых российская либеральная тусовка всегда и работала, похоже, также жутко не повезло с самой российской оппозицией.