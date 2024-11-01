Пожар вспыхнул в общежитии в Карелии

Пожарные Костомукши были подняты по тревоге вечером 31 октября В четверг в 20 часов 40 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Костомукша поступило сообщение о пожаре в общежитии на проспекте Горняков.
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