Закон, порядок, государство

686 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Нововожилов
    "шарашки", как при И.В.Сталине восстановить.Полицейскими выяв...
  • Сергей Нововожилов
    Слегка глуповато, моя жена Рак, она 1963г.р. Секс? Не знаю, не знаю... Наша Родина слетела с "катушек", но не до тако..."Яркий взрыв эндо...
  • галина
    При Сталине расстреляли бы, а теперь таких нужно либо отправлять на фронт, либе заставить бесплатно работать на страну.Полицейскими выяв...

В Кузбассе президент научно-производственной компании приговорен к четырем годам лишения свободы за хищение около 15 млн рублей

В Кузбассе президент научно-производственной компании приговорен к четырем годам лишения свободы за хищение около 15 млн рублей

Центральный районный суд города Кемерово вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении 22-летнего местного жителя, президента научно-производственной компании, а также генерального директора производственной торговой компании.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх