В Кузбассе президент научно-производственной компании приговорен к четырем годам лишения свободы за хищение около 15 млн рублей

Центральный районный суд города Кемерово вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении 22-летнего местного жителя, президента научно-производственной компании, а также генерального директора производственной торговой компании.
Центральный районный суд города Кемерово вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении 22-летнего местного жителя, президента научно-производственной компании, а также генерального директора производственной торговой компании.
Свежие комментарии