В России назвали желающие заполучить молодых специалистов отрасли

Множество российских отраслей хотят заполучить молодых специалистов. О том, в каких сферах сейчас востребована молодежь и сколько новичкам готовы платить, рассказала НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
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