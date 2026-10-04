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FiNE NEWS

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Как Путин сарказмом и цифрами ответил на провокационные слова министра обороны Эстонии

Президент России Владимир Путин отреагировал на резонансные высказывания министра обороны Эстонии Мартина Херема, предложившего нанести удар по России первым.

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