В Самаре определили подрядчика для сноса подземного паркинга на Советской Армии

Объект оказался недостроенным и было принято его демонтировать.ООО "МАКССТРОЙ-ТРАНС" было выбрано для выполнения работ по демонтажу недостроенного подземного паркинга на улице Советской Армии, 240б, в Самаре.
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