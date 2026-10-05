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Chase, Barkley, Jackson among players injured in NFL's Week 4

Ja'Marr Chase, Lamar Jackson and Saquon Barkley were among the NFL players injured in Week 4. Injured players will be evaluated this week.

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