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Определились все участники главного турнира Лиги чемпионов сезона-2024/2025

Определились все участники главного турнира Лиги чемпионов сезона-2024/2025

Определились все участники главного турнира Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Последними командами, которые квалифицировались ля участия в турнире, стали загребское "Динамо", французский "Лилль", сербская "Црвена Звезда" и "Слован" из Братиславы.

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