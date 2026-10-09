«ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ — 2026»: обновленный формат и новые возможности

В 2026 году «Географический диктант» состоится в 12-й раз и станет еще увлекательнее и доступнее. Русское географическое общество проводит регистрацию площадок и представляет обновленный формат международной просветительской акции: меньше вопросов, но больше пространства для логики и эрудиции, новые уровни сложности и дополнительные возможности проверить знания — для всех, кто хочет взглянуть на мир шире и почувствовать себя частью большого географического сообщества.