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«ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ — 2026»: обновленный формат и новые возможности

«ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ — 2026»: обновленный формат и новые возможности

В 2026 году «Географический диктант» состоится в 12-й раз и станет еще увлекательнее и доступнее. Русское географическое общество проводит регистрацию площадок и представляет обновленный формат международной просветительской акции: меньше вопросов, но больше пространства для логики и эрудиции, новые уровни сложности и дополнительные возможности проверить знания — для всех, кто хочет взглянуть на мир шире и почувствовать себя частью большого географического сообщества.

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