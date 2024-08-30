Сетка против коптера: новые средства борьбы с БПЛА БПЛА «Осоед» с характерным стреляющим устройствомДля борьбы с беспилотниками вертолётного и мультикоптерного типа можно использовать различные средства.
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Сетка против коптера: новые средства борьбы с БПЛА БПЛА «Осоед» с характерным стреляющим устройствомДля борьбы с беспилотниками вертолётного и мультикоптерного типа можно использовать различные средства.
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