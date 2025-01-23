Архитекторы США написали открытое письмо Трампу

Американский институт архитекторов (AIA) в ответ на требование Трампа восстановить приоритет классической архитектуры для федеральных зданий, написали открытое письмо с опасениями о нарушении свободы выбора.
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