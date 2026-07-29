От бронемашины в Ираке до «лучевой пушки»: как нитрид галлия стал калибром радиоэлектронной войны

Один и тот же полупроводник, что двадцать лет назад глушил на иракских дорогах радиофугасы, спрятанный в неприметной коробке на броне, сегодня выжигает электронику дронов направленным микроволновым импульсом — и путь нитрида галлия от глушителя к «лучевой пушке» стоит проследить по конкретным системам.