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Албанский след в сербском Косово

Албанский след в сербском Косово

В декабре стали известны основные положения неординарного геополитического проекта Евросоюза. Он, вопреки всем предшествующим притязаниям, направлен на (внимание!) формирование в Косово Сообщества сербских муниципалитетов (ССМ).

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