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Что-то не везёт славному городу Ростову...

Что-то не везёт славному городу Ростову...

Что-то  не  везёт    славному  городу Ростову,  который     на  Дону  -     год  тому  назад   мятеж  урки,  вчера     - захват   заложников  в  СИЗО.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Убитйцы сидят в одиночках.Никто ,кроме адвоката к ним не допускатся.Пора знать ФСИН и суды.
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2 час.
Игорь Спиридонов
Почему все упускают из вида одну вещь? После вынесения приговора преступники должны в течении несколько дней быть отправлены к месту исполнения наказания. А не сидеть несколько месяцев в сизо, как в санатории.
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2 час.
brigadier21 Snytsarienko
Вопрос, а никого не удивляет, что в славном городе Ростов-на Дону есть генеральное консульство страны НАТО (Румынии) и в половине квартала от него - 7 транспортных компаний из 31й, активно работающих из предела города. Как-бы ни на что не намекаю, но учитывая дипломатическую неприкосновенность консульских грузов - совпадение интересное.
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1 час.

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