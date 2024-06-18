Что-то не везёт славному городу Ростову...

VG Vasily Golov Убитйцы сидят в одиночках.Никто ,кроме адвоката к ним не допускатся.Пора знать ФСИН и суды.

Игорь Спиридонов Почему все упускают из вида одну вещь? После вынесения приговора преступники должны в течении несколько дней быть отправлены к месту исполнения наказания. А не сидеть несколько месяцев в сизо, как в санатории.