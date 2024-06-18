Что-то не везёт славному городу Ростову, который на Дону - год тому назад мятеж урки, вчера - захват заложников в СИЗО.
Что-то не везёт славному городу Ростову...
Комментарии
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VG
Vasily Golov
Убитйцы сидят в одиночках.Никто ,кроме адвоката к ним не допускатся.Пора знать ФСИН и суды.
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2 час.
Игорь Спиридонов
Почему все упускают из вида одну вещь? После вынесения приговора преступники должны в течении несколько дней быть отправлены к месту исполнения наказания. А не сидеть несколько месяцев в сизо, как в санатории.
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2 час.
brigadier21 Snytsarienko
Вопрос, а никого не удивляет, что в славном городе Ростов-на Дону есть генеральное консульство страны НАТО (Румынии) и в половине квартала от него - 7 транспортных компаний из 31й, активно работающих из предела города. Как-бы ни на что не намекаю, но учитывая дипломатическую неприкосновенность консульских грузов - совпадение интересное.
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1 час.
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