Латынина*: "Путин не собирается проводить сейчас мобилизацию"

Российские власти не собираются проводить новую мобилизацию, заявила в интервью RTVI писатель Юлия Латынина*Российские власти не собираются проводить новую мобилизацию, считает писательница Юлия Латынина*.
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