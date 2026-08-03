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Телеканал RTVI

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Латынина*: "Путин не собирается проводить сейчас мобилизацию"

Латынина*: "Путин не собирается проводить сейчас мобилизацию"

Российские власти не собираются проводить новую мобилизацию, заявила в интервью RTVI писатель Юлия Латынина*Российские власти не собираются проводить новую мобилизацию, считает писательница Юлия Латынина*.

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