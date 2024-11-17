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Царьград

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Виктория Кьер Тейлвиг из Дании завоевывает титул «Мисс Вселенная — 2024»!

Виктория Кьер Тейлвиг из Дании завоевывает титул «Мисс Вселенная — 2024»!

Датчанка Виктория Кьер Тейлвиг стала победительницей конкурса «Мисс Вселенная — 2024», который состоялся в Мехико.

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