Цена нефти Brent опустилась ниже $86 впервые с 31 августа

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 86 долларов за баррель впервые с 31 августа, передает . Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE по состоянию на 00:21 четверга по московскому времени.
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