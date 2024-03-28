Лавров озвучил условия возобновления диалога по стратстабильности

Известия/Павел Волков США осенью прошлого года передали России неофициальный документ, в котором содержался призыв вернуться к диалогу по стратегической стабильности, но Москва ответила на него, что невозможно вести разговор о подобных вещах, когда наша страна объявлена противником, которому нужно нанести стратегическое поражение.