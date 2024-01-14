МИД Швейцарии призвал включить Россию в дискуссию об урегулировании на Украине

Россию следует включить в процесс мирного урегулирования ситуации на Украине. Об этом на пресс-конференции в Давосе заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, трансляцию провел сайт Всемирного экономического форума.
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