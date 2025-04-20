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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Я знаю этот розыгрыш». Расселл Уэстбрук о ключевом перехвате в матче с «Клипперс»

В концовке овертайма Уэстбрук спровоцировал потерю соперника, перехватив пас форварда «Лос-Анджелеса» Николя Батюма на защитника Джеймса Хардена за 10 секунд до конца.

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