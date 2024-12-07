Макс Ферстаппен намекнул на отставку Рассела с поста директора GPDA

Макс Ферстаппен намекнул на отставку Рассела с поста директора GPDAGetty Images / Red Bull Content PoolЧетырёхкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен считает, что Джордж Рассел не заслуживает должности главы Ассоциации пилотов Гран При [GPDA] после их недавней перепалки.