Предприятиям Смоленской области помогли компенсировать частично затраты на лизинг оборудования

Программу субсидирования для малого и среднего бизнеса реализует министерство инвестиционного развития Смоленской области Смоленским предприятиям помогают компенсировать часть затрат на первый взнос по договорам лизинга оборудования, заключённым с российскими лизинговыми компаниями.
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