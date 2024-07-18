Предприятиям Смоленской области помогли компенсировать частично затраты на лизинг оборудования

Программу субсидирования для малого и среднего бизнеса реализует министерство инвестиционного развития Смоленской области Смоленским предприятиям помогают компенсировать часть затрат на первый взнос по договорам лизинга оборудования, заключённым с российскими лизинговыми компаниями.