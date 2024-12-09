Бастрыкин лично прокомментировал уголовное дело экс-зампреда хабаровского правительства: какой была взятка

ХАБАРОВСК, 9 декабря, ФедералПресс. Глава СК России Александр Бастрыкин рассказал подробности уголовного дела, которое возбудили в отношении бывшего заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова.
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