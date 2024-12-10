«Ребёнка осмотришь и пойдешь нах**» — в Иркутске педиатра избили из-за отсутствия бахил – врач получила закрытую черепно-мозговую травму, гематомы и ушибы

Инцидент произошел с педиатром детской поликлиники ОГАЗ «Иркутская городская клиническая больница № 9» Дарьей Волокитиной во время осмотра 6-летнего ребенка на дому, у которого были температура и кашель, передают Вести.
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