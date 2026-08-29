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Царьград

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МЧС объявило ракетную угрозу в Волгоградской области 29 августа

МЧС объявило ракетную угрозу в Волгоградской области 29 августа

В Волгоградской области развернулась ракетная опасность, объявленная ГУМЧС в 3.58 29 августа 2026 года.

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