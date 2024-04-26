Загадки недр в конкурсе «Снимай науку!»

15 апреля стартовал наш традиционной фотоконкурс «Снимай науку!». Работы принимаются в восьми номинациях, и сегодня мы хотим познакомить вас с одной из них: спецноминацией «Загадки недр», которая проводится совместно с Казанским федеральным университетом.
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