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Дженнифер Энистон отказалась идти под венец со своим возлюбленным

Дженнифер Энистон отказалась идти под венец со своим возлюбленным

Американская актриса Дженнифер Энистон перестала скрывать своего бойфренда — гипнотерапевта и коуча Джима Кертиса, но при этом не планирует выходить за него замуж.

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