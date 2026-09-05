В Сбербанке рассказали о масштабном переходе мошенников в мессенджеры

Интенсивность атак телефонных мошенников в России удалось снизить благодаря принятым регуляторным мерам, сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
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