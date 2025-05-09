Психологи объяснили отрыв молодежи от реальности в сети

Специалисты МГППУ выявили факторы, которые предсказывают невоплощенность молодежи в интернете — это когда в соцсетях человек может вести себя как уверенный блогер, а в жизни стесняется даже заказать кофе.
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