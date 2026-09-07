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Газета.ру

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Депутат Журова: если Зеленский не уступит Донбасс, это сделает новый президент

Депутат Журова: если Зеленский не уступит Донбасс, это сделает новый президент

Если президент Украины Владимир Зеленский не готов вывести войска с удерживаемой части Донбасса, то это сделает новый глава государства.

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