Удмуртия многократно нарастила вывоз цветочной продукции

Ижевск. Удмуртия. Выращивание цветов становится крупной отраслью экономики Удмуртии. С начала 2023 года из республики вывезено 1,991 млн срезов гербер и роз, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по региону.
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