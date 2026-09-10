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Царьград

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ЦТК сообщил о гибели 1 374 человек из-за оползня в Непале

ЦТК сообщил о гибели 1 374 человек из-за оползня в Непале

Центральное телевидение Китая сообщило о 1 374 погибших вследствие оползня на границе Непала и КНР. Катастрофа 26 августа, вызванная сходом лавины, оставила более 5,1 тыс.

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