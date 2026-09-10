ЦТК сообщил о гибели 1 374 человек из-за оползня в Непале

Центральное телевидение Китая сообщило о 1 374 погибших вследствие оползня на границе Непала и КНР. Катастрофа 26 августа, вызванная сходом лавины, оставила более 5,1 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВП На защиту русских...
- ВП Крах: США перешли...
- ВП "Всё кончено": во...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым