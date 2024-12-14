Сейчас планета вдруг столкнулась с волной исламистского террора. Откуда взялись эти воинствующие фанатики великой мирной религии – ислама? С исламистами ведь не сталкивались в 1916–1918 годах на Востоке британский офицер Томас Эдвард Лоуренс, прозванный Аравийским, а в 1941–1943 годах – гитлеровский фельдмаршал Роммель по прозвищу Лис Пустыни.