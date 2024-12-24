🇷🇺 Welcome to Russia: что предлагают крымчане иностранцам, уставшим от псевдодемократии Немец-сантехник, поляк-электрик и таксист из Великобритании.
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🇷🇺 Welcome to Russia: что предлагают крымчане иностранцам, уставшим от псевдодемократии Немец-сантехник, поляк-электрик и таксист из Великобритании.