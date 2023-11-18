Молдавия впервые в истории получила шанс побороться за попадание на Чемпионат Европы по футболу

В последнем матче отборочного группового этапа молдаванам необходимо побеждать чехов.В достаточно сильной группе, где собрались титулованные Чехия и Польша, неожиданно сильно выступила Албания, и смело заявила о своих амбициях Молдавия.
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