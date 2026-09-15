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На Луне никогда не будет городов — для них там слишком мало запасов воды

На Луне никогда не будет городов — для них там слишком мало запасов воды

После формирования Луна пережила период бомбардировки астероидами, который оставил на ее поверхности изрытый кратерами рельеф.

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