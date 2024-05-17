Музыкальный критик объяснил, в чем феномен Ольги Бузовой

Критик Рудченко назвал Ольгу Бузову лидером мнений Фото: Иван МАКЕЕВ Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко объяснил, в чем заключается феномен Ольги Бузовой, которую телезрители впервые увидели в 2004 году на телепроекте “Дом-2”.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии