Посольство КНР назвало запугиванием санкции против китайских компаний

Global Look Press/Guenter Fischer/imageBROKER.com Санкции против китайский компаний, которые были введены Соединенными Штатами, стали актом экономического принуждения и запугивания, заявил пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй.
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