Минцифры расширило перечень программ для обязательного размещения в RuStore

Теперь в маркетплейсе RuStore появятся ПО операторов связи, банков, онлайн-кинотеатров, новостных агрегаторов и многого другого (например, приложения «Мой налог», «Личный кабинет предпринимателя», «Работа в России», «Мобильное приложение ФССП»).