Красный Север

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  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Минцифры расширило перечень программ для обязательного размещения в RuStore

Минцифры расширило перечень программ для обязательного размещения в RuStore

Теперь в маркетплейсе RuStore появятся ПО операторов связи, банков, онлайн-кинотеатров, новостных агрегаторов и многого другого (например, приложения «Мой налог», «Личный кабинет предпринимателя», «Работа в России», «Мобильное приложение ФССП»).

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