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МОСИНФОРМ

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Сеть кинотеатров «Москино» отметит юбилей Зиновия Гердта бесплатными сеансами

Сеть кинотеатров «Москино» отметит юбилей Зиновия Гердта бесплатными сеансами

К 110-летию со дня рождения выдающегося советского актера Зиновия Гердта в Москве организуют бесплатные сеансы фильмов с его участием.

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