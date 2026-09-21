«Ценный иностранный специалист» по утилизации супруги: в Подмосковье мигрант забил жену до смерти и выкинул её труп на помойку

Пушкинский городской суд в очередной раз продемонстрировал всему миру, что такое истинный гуманизм.
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Забил до смерти единоверку? Ну, тогда это по не осторожности.
да теперь мигрантов вообще судить не будут. им денежные премии за убийство давать будут.
Эти барыги в мантиях в конец охренели !!
Это дно!
Удивлению нет предела!!!
Законы надо менять и ужесточать.
Ну теперь-то единороссы наведут порядок! А то им до сих пор коммунисты палки в колеса вставляли!