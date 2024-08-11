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Балицкий сообщил об отсутствии опасности для Энергодара после пожара на ЗАЭС

Балицкий сообщил об отсутствии опасности для Энергодара после пожара на ЗАЭС

Пожар, возникший на объекте охладительных систем Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) после удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), не представляет опасности для города Энергодара и всей области.

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