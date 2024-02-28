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"Фейк" на сайте Рады? Небратья пытались запретить Telegram и сели в лужу

"Фейк" на сайте Рады? Небратья пытались запретить Telegram и сели в лужу

Работа мессенджера Telegram должна быть запрещена на Украине, необходимо искать способы для этого. Такое мнение высказали участники круглого стола, посвященного украинской журналистике, который прошел по инициативе комитета Верховной рады по свободе слова.

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