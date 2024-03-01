Во Франции воспротивились призыву Макрона ввести войска НАТО в Украину

Императорские амбиции Макрона. Почти единодушно партнеры Франции воспротивились призыву президента Пятой республики ввести войска НАТО в Украину, ведь это спровоцирует одну из страшнейших войн в истории человечества.
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