В Севастополе заработал дрон для уборки мусора с воды

В Балаклавской бухте началась работа двух беспилотных катамаранов для очистки воды от мусора. Разработанные в Севастополе аппараты «Морской скорпион» весом около 60 кг эффективно собирают плавающий пластик, бумагу и древесину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии