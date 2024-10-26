Ливанская «Хезболла» призвала эвакуироваться жителей 20 поселений Израиля

С призывом к жителям более 20 поселений на севере Израиля покинуть свои дома, чтобы попасть под обстрел, обратилось ливанское движение «Хезболла» в видеообращении, 26 октября сообщает пресс-служба движения.
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