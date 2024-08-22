Житель Смоленщины провернул аферу при возмещении НДС

И предстал перед судом по обвинению в восьми эпизодах мошенничества Сотрудники следственного управления УМВД по Смоленской области завершили предварительное расследование уголовного дела по обвинению 51-летнего жителя Вязьмы в восьми эпизодах мошенничества.