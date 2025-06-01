Сила в правде
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Сила в правде

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Врать нельзя. Давайте честно: Что убило стратегические ракетоносцы и людей в поезде

Врать нельзя. Давайте честно: Что убило стратегические ракетоносцы и людей в поезде

За сутки до начала очередного раунда переговоров в Стамбуле украинские спецслужбы провели серию гибридных операций, показав, что могут и будут вести боевые действия в глубоком тылу России.

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