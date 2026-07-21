🔊 Да сколько можно? Кто тоже ждал от лета шума деревьев, голосов птичек и звуков льющейся воды? P.
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🔊 Да сколько можно? Кто тоже ждал от лета шума деревьев, голосов птичек и звуков льющейся воды? P.
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